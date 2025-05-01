El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que siete personas fueron detenidas en Tecate, Baja California, durante cuatro operativos coordinados por fuerzas federales.

Además de los capturados, en las acciones se aseguraron nueve armas de fuego y precursores químicos, así como un laboratorio para la producción de metanfetaminas.

En otro operativo, cuatro personas fueron detenidas en Tabasco por el delito de extorsión, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público federal.