Aún cuando la lucha de los productores de maíz es legítima, el bloqueo carretero que iniciaron desde ayer a nivel nacional dejó varados a miles de automovilistas, como a Jorge Triana, quien cumple 20 horas en la carretera México-Morelia, sin comida, sin agua y prácticamente sin batería para su teléfono celular.
“Estamos aquí varados en la carretera México-Morelia, cerca de la caseta de Zamora, pues ya llevamos aquí desde ayer, casi 20 horas tenemos ya. Y bueno, esto no avanza. Nos sentimos secuestrados, del momento que pasamos la última casetas nos dejaron pasar libremente sin cobrarnos pero creemos que es una trampa y la verdad, se siente uno como secuestrado porque aquí no te puedes mover, la gente ya está desesperada”.
Jorge Triana se dirigía a Guadalajara, cuando quedó inmovilizado como el resto de los vehículos en su mayoría de carga. (Por Gricelda Torres Zambrano)
Automovilistas cumplen 20 horas varados por bloqueo carretero
