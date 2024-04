Después de 12 horas de trabajo, cuerpos de emergencia laboran para controlar el incendio forestal que inició anoche en El 18, dentro del área natural protegida del Bosque de La Primavera. Si bien los cuerpos de emergencia contuvieron las llamas, no controlan el siniestro, es decir, no hay garantías aún para que el fuego no se extienda fuera del polígono establecido.

Se informa que hay una persona detenida como sospechosa de provocar el incendio, un hombre de 25 años de edad quien al percatarse de los brigadistas trató de escapar, pero se desbarrancó y sufrió fracturas en las piernas. Lo expresa Juan José Llamas, director de Recursos Naturales de Semadet:

“Ayer por la noche cuando nuestros compañeros brigadistas iniciaron el combate del incendio detectaron una persona en el sitio, en la parte alta. Esta persona, al parecer, fue de las que estaban en el lugar. Creemos que es una persona que pudo haber iniciado el incendio y lo tenemos detectado como sospechoso”.

El tipo fue trasladado a la Cruz Verde. De momento se mantiene activa la alerta atmosférica para Zapopan y Guadalajara por la humareda que genera el incendio. (Por Héctor Escamilla Ramírez)