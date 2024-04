Por mayoría, con los votos de morena PT y Verde Ecologista, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, aprobó el dictamen para reformar las leyes de IMSS, ISSSTE e Infonavit en materia de pensiones. El coordinador morenista en San Lázaro, Ignacio Mier, explicó las supuestas bondades de esta legislación.

“Y el Fondo lo que pretende ser es un fondo solidario de compensación que no afecta ningún derecho ni le roba a nadie. Y no nos confundamos, compañeros, no confundamos la práctica política del debate en un proceso electoral con la necesidad de justicia social de garantizarles a los trabajadores de México una pensión digna. Coincido en que es necesario algunas cuestiones de redacción, pero que no modifican el fondo de la propuesta”.

Sin embargo, la oposición insistió en que es ilegal el fondo con el cual se pretende financiar las pensiones, dado que utilizaría 40 mil millones de pesos privados, que pertenecen a los trabajadores. (Por Arturo García Caudillo)