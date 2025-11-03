La alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, confirma que se detuvo a un tercer implicado en el homicidio del ex edil Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre durante un evento de Día de Muertos.

Al terminar la Sesión de Cabildo 2025, la presidenta municipal dijo que la persona capturada pertenecía al grupo de WhatsApp en donde fue coordinado el ataque contra su esposo; sin embargo, dijo desconocer los detalles.

No obstante, señaló que continuarán trabajando bajo su instrucción, encaminados al mismo objetivo iniciado por el líder del “Movimiento del Sombrero”.