La Secretaría de Educación Pública informa que usarán todos los recursos legales para defender la salud de niñas, niños y adolescentes y evitar la venta de productos azucarados, ultraprocesados y comida chatarra en los planteles del país.
En un comunicado, dijo que durante 2025 y en el marco de la implementación de los Lineamientos para la preparación, distribución y expendio de alimentos y bebidas dentro de toda escuela del sistema educativo nacional, se obtuvieron 26 sentencias favorables frente a los juicios de amparo promovidos por empresas que vendían productos con alto contenido de grasas, azúcares, carbohidratos y sodio en los entornos escolares.
SEP defenderá prohibición de comida chatarra en escuelas del país
