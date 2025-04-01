La Secretaría de Educación Pública informa que usarán todos los recursos legales para defender la salud de niñas, niños y adolescentes y evitar la venta de productos azucarados, ultraprocesados y comida chatarra en los planteles del país.

En un comunicado, dijo que durante 2025 y en el marco de la implementación de los Lineamientos para la preparación, distribución y expendio de alimentos y bebidas dentro de toda escuela del sistema educativo nacional, se obtuvieron 26 sentencias favorables frente a los juicios de amparo promovidos por empresas que vendían productos con alto contenido de grasas, azúcares, carbohidratos y sodio en los entornos escolares.