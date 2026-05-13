Elementos de la Unidad de Investigación Especializada en Narcomenudeo detuvieron a un hombre y dos mujeres durante un cateo realizado el pasado 28 de abril en un domicilio del fraccionamiento Alcatraces, en Tlajomulco.

El operativo se efectuó con apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Durante la intervención fueron aseguradas 60 bolsas con cristales transparentes con características de droga sintética, un arma de fuego de fabricación casera y una llave para aros aprehensores.

Los detenidos fueron identificados como Edgar Alejandro “N”, Miriam Elizabeth “N” y Karen Itzel “N”, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.

Posteriormente, un juez dictó auto de vinculación a proceso contra Edgar Alejandro “N” por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio, además de imponerle prisión preventiva por un periodo de seis meses. (Por Edgar Flores Maciel)