La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su defensa del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, ante las acusaciones del Gobierno de Estados Unidos en su contra, al afirmar que previo a las elecciones del 2021 ninguna autoridad recibió denuncia alguna.

“En el 21 Lorenzo Córdova era presidente del INE, no dijo que hubiera habido problemas en la elección de Sinaloa, no se si ustedes lo hayan escuchado, pero nadie lo escuchamos; y el entonces tribunal, cuyo presidente no era el actual presidente del Tribunal Electoral, también revisó alguna prueba que su hubiera presentado por algún partido político y consideró que no era suficiente para no darle el triunfo a Rubén Rocha”.

Y en el caso de la Fiscalía General de la República, dijo desconocer si hubo alguna denuncia sobre supuesta intervención del narco en la elección a la gubernatura. Y en cuanto al asesinato del rector de la Universidad de Sinaloa, ahí definitivamente no hay ninguna carpeta de investigación. (Por Arturo García Caudillo)