Tres personas fueron detenidas en la colonia Americana de Guadalajara por portar un arma de fuego larga a la vista, durante un operativo de la Policía de Jalisco.

Elementos de la Fuerza de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana patrullaban por avenida Niños Héroes y la calle Colonias cuando observaron que los ocupantes de un Hyundai llevaban lo que parecía un rifle de asalto.

Al marcarles el alto y realizar una revisión protocolaria, los oficiales aseguraron un arma larga color dorado, presuntamente calibre .300, así como un cargador con siete cartuchos útiles.

Los detenidos fueron identificados como Alexis “N”, de 24 años; Yafet “N”, de 49, e Isabel “N”, de 28, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público federal para la integración de la carpeta de investigación. (Por Edgar Flores Maciel)