El cantautor Ramón Fernández, nieto de Vicente Fernández, se prepara para lanzar su próximo EP, una producción en el que incursiona en el género sierreño, pero también es cómplice del debut como compositora de Manuela Sanz, hija de Alejandro Sanz.

En entrevista con Notisistema, Ramón mencionó como fue esta colaboración:

“Fíjate que coincidí con ella por mi productor, el buen Under, y nos juntó ahí con otras dos personas con las que me gusta mucho escribir, y de verdad que salió algo muy padre, muy orgánico y cada quien aportó lo tuvo que aportar para hacer dos canciones, hasta el día de hoy muy bonitas”.

Ramón Fernández mencionó que para el 2026 espera comenzar con presentaciones en diferentes ciudades de México. (Por Katia Plascencia Muciño)