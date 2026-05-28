Tres empleados de la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Guadalajara fueron detenidos por su presunta participación en un caso de extorsión contra una comerciante de la colonia Morelos.

De acuerdo con la denuncia, los inspectores habrían solicitado seis mil pesos a la propietaria de un negocio para evitar una multa relacionada con un permiso de Protección Civil.

Tras recibir la queja, personal de la Contraloría Ciudadana asesoró a la afectada y coordinó un operativo con la Comisaría de Guadalajara.

Los trabajadores, identificados como Humberto “N”, Josué Alejandro “N” y Jaime “N”, fueron sorprendidos cuando regresaron al establecimiento para presuntamente cobrar el dinero solicitado, por lo que fueron detenidos en flagrancia.

El gobierno municipal reiteró su política de cero tolerancia a la corrupción e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de extorsión por parte de servidores públicos. (Por Edgar Flores Maciel)