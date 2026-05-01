El gobernador Pablo Lemus presidió este jueves la inauguración del International Open Championship de First Lego League en Guadalajara, el primer evento de este tipo que se realiza en México.

El encuentro reúne a 65 equipos de veinte países (con estudiantes de entre 9 y 16 años) y mil setecientos asistentes en total.

Estará abierto al público hasta el 30 de mayo.

Organizado por Fundación Robotics, el torneo combina competencias de programación de robots con proyectos comunitarios sobre arqueología e historia local.

Entre los participantes destaca un equipo de Acatíc, Jalisco, que elaboró un libro sobre los orígenes de su municipio escrito con aportaciones de 247 niños.

México es uno de solo seis países autorizados para recibir este intercambio, gracias a que 100 mil estudiantes mexicanos participan ya en el programa.

Por primera vez en México el FIRST LEGO League International Open Championship llegó a Jalisco, son estudiantes de 20 países de entre 9 y 16 años que ponen a prueba su talento en robótica. ¡Vengan a conocerlo! Estará hasta el 30 de mayo.



En este video junto a un importante… pic.twitter.com/z2GDSKY97o — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) May 29, 2026