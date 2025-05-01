El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó la detención de tres personas en Tarímbaro presuntamente vinculadas al homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas por Día de Muertos.
Estas capturas, suman a otras personas aprehendidas por su probable relación con el ataque.
los tres detenidos tendrían una relación indirecta con el crimen, pues presuntamente trabajaban para Alejandro Baruc “N”, alias El Kaos o El K-OZ, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en Uruapan.
Detienen a tres presuntos implicados en el homicidio de Carlos Manzo
