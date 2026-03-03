Autoridades federales detuvieron en Iguala, Guerrero, al director de Tránsito municipal, Mauro Antonio “N”, acusado del delito delincuencia organizada y presuntamente vinculado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Un juez de control otorgó una orden de cateo para intervenir un inmueble ubicado en el fraccionamiento Villas del Rey, en el municipio de Iguala.

Durante la diligencia fue detenido el funcionario municipal y se aseguraron dos armas de fuego, cartuchos, un cargador y dosis de droga.