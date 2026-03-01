El Programa de Resultados Electorales Preliminares se queda, asegura el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, al detallar algunas de las modificaciones que sufrirá el proyecto de reforma electoral del Ejecutivo Federal.

“Que garantizar que la certeza de manera anticipada en los resultados electorales será a través del PREP y no como se había manejado que iba a ser de otra manera. Viene la propuesta iniciar los cómputos, pero no sustituye al PREP, el PREP seguirá siendo un instrumento que le da certeza, confianza a los mexicanos sobre los resultados electorales. —O sea, ¿el PREP se queda? —El PREP se queda”.

Lo anterior previo a la reunión de la presidenta Sheinbaum con la Comisión Presidencial de Reforma Electoral y los coordinadores de Morena en el Congreso, encuentro al que según Mier no fue invitado. (Por Arturo García Caudillo)