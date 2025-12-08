El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fue detenido por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, confirma la Fiscalía General de la República.

La aprehensión corresponde a una orden emitida en mayo de 2024 por un juez del Estado de México.

Duarte también enfrenta procesos por peculado y asociación delictuosa relacionados con el presunto desvío de más de 96 millones de pesos.

Aunque permanecía bajo medidas cautelares, incluidos brazalete electrónico y restricciones de movilidad, las autoridades determinaron su detención para continuar con las investigaciones sobre el manejo irregular de recursos públicos durante su gestión.