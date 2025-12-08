El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fue detenido por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, confirma la Fiscalía General de la República.
La aprehensión corresponde a una orden emitida en mayo de 2024 por un juez del Estado de México.
Duarte también enfrenta procesos por peculado y asociación delictuosa relacionados con el presunto desvío de más de 96 millones de pesos.
Aunque permanecía bajo medidas cautelares, incluidos brazalete electrónico y restricciones de movilidad, las autoridades determinaron su detención para continuar con las investigaciones sobre el manejo irregular de recursos públicos durante su gestión.
Detienen al exgobernador de Chihuahua, César Duarte
El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fue detenido por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, confirma la Fiscalía General de la República.