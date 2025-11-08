Después de 7 años de haber sido girada una orden de aprehensión contra el exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro “N”, fue detenido en la ciudad de Cuautla al ser investigado por el desvío de recursos en la denominada “estafa maestra”.

El exrector está implicado en el desvío de recursos públicos federales del programa denominado “Cruzada Nacional contra el Hambre” que se implementó durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

La “estafa maestra” implicó la entrega de 7 mil 670 millones de pesos en contratos ilegales en la que participaron 11 dependencias federales, más de 50 funcionarios y 8 universidades, entre ellas la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.