El Gobierno Municipal de Uruapan invitó a la población a donar llaves para elaborar un monumento en honor a Carlos Alberto Manzo Rodríguez, presidente municipal, asesinado el pasado 1 de noviembre cuando se inauguraba el Festival de las Velas.

A través de redes sociales, el gobierno anunció la campaña “Ni un paso atrás” e informa a la población que las llaves serán recibidas en las oficinas de la Casa de Cultura, ubicadas en el Centro Histórico, frente a la Pérgola Municipal.