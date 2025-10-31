Fuerzas federales detuvieron a Armando “N”, alias “El Charro”, identificado como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación y uno de los principales generadores de violencia en Aguascalientes.

La captura ocurrió durante cateos simultáneos realizados en dos inmuebles utilizados por el grupo criminal para almacenar armas, drogas y vehículos.

Según el Gabinete de Seguridad, el sujeto encabezaba operaciones de extorsión, secuestro, homicidio y narcomenudeo en la entidad.