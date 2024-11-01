El peso mexicano registró su cuarta jornada consecutiva de pérdidas, al cerrar en 18.57 unidades por dólar, una depreciación de 0.17 por ciento.

En la semana, la moneda acumuló una caída de 0.75 por ciento, afectada por el fortalecimiento del dólar tras la decisión de la Reserva Federal de no anticipar nuevos recortes en su tasa de interés para diciembre.

En contraste, en Wall Street los mercados repuntaron impulsados por los buenos resultados de empresas de tecnología, mientras que los bonos se estabilizaron y el petróleo moderó sus ganancias.