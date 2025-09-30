Fuerzas federales capturaron en Badiraguato, Sinaloa, a Juan Pablo “N”, alias “El Chuki”, piloto aviador de 26 años señalado como operador de la facción de Los Chapitos.

Al sujeto se le acusa de delincuencia organizada vinculada al tráfico de armas.

El arresto ocurrió sin incidentes, tras confirmar su identidad.