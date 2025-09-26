El empresario Ricardo Salinas Pliego quiere hacerse la víctima y politizar su deuda con el SAT, yendo incluso a denunciar al gobierno mexicano en Estados Unidos, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Pues él la verdad, quiere jugar al papel de la víctima cuando no tiene nada que ver con eso. Y además, como ir. Estados Unidos si tiene una televisora aquí que habla todos los días en contra del gobierno o sea, ¿cómo ahora ir a Estados Unidos, a decir mentiras además, mentiras. Entonces él quiere politizar su deuda. Las deudas no se politizan, se pagan, así de sencillo”.

De paso, lo echó de cabeza, asegurando que tiene deudas incluso en el extranjero, y que las personas a quienes les debe ya le pidieron interceder en su favor para que les pague. (Por Arturo García Caudillo)