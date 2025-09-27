Elementos de la Secretaría de Seguridad de Campeche detuvieron a César “N”, padre del cantante Julión Álvarez, junto con tres hombres más, tras un operativo en el municipio de El Carmen.

En la camioneta en que viajaban se aseguraron tres armas con cargadores abastecidos.

Los detenidos fueron trasladados a la subdelegación de la Fiscalía General de la República en Escárcega, acusados de portación de armas de uso exclusivo del Ejército y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego.