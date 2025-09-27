En agosto, México exportó en promedio 500 mil barriles diarios de crudo, su segundo menor nivel desde principios de los años 90, informa Pemex.

Los ingresos sumaron 964.9 millones de dólares, 40 por ciento menos que en 2024.

Especialistas advierten que la política de privilegiar la refinación es ilógica, ya que es la actividad donde Pemex registra mayores pérdidas.

Con este resultado las exportaciones acumulan cinco meses de retrocesos.