Autoridades mexicanas detuvieron en Cancún, Quintana Roo, a Mikael “N”, identificado como líder de un grupo criminal y generador de violencia en Suecia, buscado por Europol y con ficha roja de Interpol por tráfico de armas, drogas y lavado de dinero.

La captura se realizó tras una colaboración internacional con la Policía de Suecia, que permitió ubicarlo mediante labores de inteligencia.

El extranjero fue trasladado a la estación migratoria para su extradición a Europa, mientras que su acompañante quedó a disposición del Ministerio Público por delitos relacionados con narcóticos.