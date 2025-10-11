La Universidad de Guadalajara inició las celebraciones por el centenario de su refundación con una gala en el Conjunto Santander de Artes Escénicas.

El evento incluyó un espectáculo de video mapping y la participación de la Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba, que acompañó un recorrido visual por los momentos más emblemáticos de la historia universitaria.

La rectora general, Karla Planter, evocó el legado de quienes impulsaron la educación pública jalisciense.

Con esta gala, la UdeG dio inicio a un año de actividades conmemorativas académicas y culturales por su primer siglo.