Yajaira “N”, alias “La China”, integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenida por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México. Es considerada una de las principales generadoras de violencia en el municipio de Manzanillo, Colima.

De acuerdo con fuentes federales, La China era señalada por su participación directa en órdenes de ejecución, homicidios y el control de la venta de droga en los edificios de la CROM, ubicados en la zona de Santiago, en Manzanillo.