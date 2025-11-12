Libna Mata Villegas, de 40 años, y Gisela Ceballos Quezada, de 28, las elementos de la Policía Vial asesinadas este martes en El Salto, fueron despedidas con honores en un velorio de cuerpo presente en la parroquia El Señor del Encino, en el municipio de Tonalá.

“Que ya no pueden, que ya no pueden escucharnos, pero aquí viene lo interesante, que contentos los ojos de nuestra fe, los ojos de nuestra fe pueden contemplar a nuestras hermanas Libna y Gisela llenas de vida, gozando de la presencia de Dios.”

Durante la misa de cuerpo presente estuvieron elementos de la Policía Vial, compañeras de las víctimas, así como familiares y seres queridos. (Por Gustavo Cárdenas)