Un joven de 19 años fue detenido por policías de Guadalajara en el cruce de Juan Álvarez y Andador Alcalde, en el Centro tapatío.

El detenido, identificado como Ángel “N”, es acusado de utilizar presunto dinero falso durante una compra-venta de gorras pactada en redes sociales.

Tras un reporte ciudadano, los oficiales revisaron el pago y detectaron billetes con el mismo número de serie.

En total, se aseguraron 26 billetes apócrifos de distintas denominaciones, con un monto de 9 mil 500 pesos.

Autoridades alertaron sobre este posible modus operandi en transacciones por Internet. (Por Edgar Flores Maciel)