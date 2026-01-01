Un escolta de la Policía Municipal de Zapopan, que se encontraba en su día franco, frustró un intento de robo y repelió una agresión armada contra una mujer de aproximadamente 65 años en la colonia Del Sur, en Guadalajara.

Los hechos ocurrieron en el cruce de Jamaica y Guatemala, donde tres sujetos encapuchados y armados intentaron despojar del vehículo a la víctima.

El oficial intervino y, tras un intercambio de disparos, los agresores huyeron en motocicleta.

Minutos después, paramédicos atendieron a un hombre con herida de bala en la pierna abandonado en una Cruz Verde, presuntamente uno de los asaltantes. (Por Edgar Flores Maciel)