Un escolta de la Policía Municipal de Zapopan, que se encontraba en su día franco, frustró un intento de robo y repelió una agresión armada contra una mujer de aproximadamente 65 años en la colonia Del Sur, en Guadalajara.
Los hechos ocurrieron en el cruce de Jamaica y Guatemala, donde tres sujetos encapuchados y armados intentaron despojar del vehículo a la víctima.
El oficial intervino y, tras un intercambio de disparos, los agresores huyeron en motocicleta.
Minutos después, paramédicos atendieron a un hombre con herida de bala en la pierna abandonado en una Cruz Verde, presuntamente uno de los asaltantes. (Por Edgar Flores Maciel)
Escolta de Policía de Zapopan frustra intento de robo en GDL
