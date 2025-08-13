Bernardo “N”, presunto sacerdote de nacionalidad colombiana, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara por agentes de investigación, tras arribar en un vuelo procedente de Panamá.

La Fiscalía de la Ciudad de México lo requería en relación con una investigación por presuntos delitos cometidos en contra de una menor de edad.

De acuerdo con las investigaciones, el acusado habría amenazado a la víctima para que guardara silencio.

Sin embargo, a principios de 2025, la adolescente denunció los hechos a su familia, lo que permitió iniciar el proceso legal.

La orden de aprehensión, emitida por un juzgado de la Ciudad de México, fue ejecutada la madrugada del 10 de agosto.

El detenido quedó a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones. (Por Edgar Flores Maciel)