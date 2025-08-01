El Gobierno de Guadalajara inició un programa de repavimentación para 30 vialidades prioritarias.
Se trata de calles cuyo deterioro ya no permite reparaciones con bacheo, por lo que se retira la carpeta dañada, se coloca asfalto nuevo y se renivelan pozos y bocas de tormenta.
Actualmente se trabaja en cinco de los ocho polígonos, entre ellos, en el Barrio de San Antonio y calles como Mexicaltzingo, Libertad, Morelos y Agustín Villagrán.
En coordinación con el SIAPA, también se sustituyen tomas domiciliarias y se reparan fugas, además de adecuar cruceros peatonales.
GDL inicia programa de repavimentación de calles dañadas
