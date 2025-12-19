Eran dos las carpetas de investigación abiertas contra un hombre identificado como Luis “N”, de 35 años de edad, sujeto que fue detenido por elementos de la Policía Metropolitana.

La información dada a conocer por la Secretaría de Seguridad del Estado, revela que Luis “N” era buscado desde el 2018, por lo que intensificó la búsqueda.

La detención se realizó en el cruce de las calles Trípoli y Jesus Urueta en la colonia Cuahutémoc en Guadalajara.

Luis “N” es señalado por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, por lo que fue entregado al ministerio público. (Por Gustavo Cárdenas)