Guadalajara inauguró este viernes su Centro de Voluntarios de cara a la Copa Mundial de 2026, espacio donde serán capacitados y coordinados más de cuatro mil voluntarios que participarán durante el torneo.
Las instalaciones se ubican junto a Plaza Vía Viva, sobre avenida Adolfo López Mateos.
Autoridades estatales y municipales destacaron que el centro marca el inicio para la organización del Mundial en la ciudad.
Los voluntarios apoyarán en logística, estadios, sedes de entrenamiento, aeropuerto, Fan Fest y atención a turistas y delegaciones.
La convocatoria superó las expectativas, con más de 16 mil personas interesadas, de las cuales solo una cuarta parte fue seleccionada.
