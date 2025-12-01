Guadalajara inauguró este viernes su Centro de Voluntarios de cara a la Copa Mundial de 2026, espacio donde serán capacitados y coordinados más de cuatro mil voluntarios que participarán durante el torneo.

Las instalaciones se ubican junto a Plaza Vía Viva, sobre avenida Adolfo López Mateos.

Autoridades estatales y municipales destacaron que el centro marca el inicio para la organización del Mundial en la ciudad.

Los voluntarios apoyarán en logística, estadios, sedes de entrenamiento, aeropuerto, Fan Fest y atención a turistas y delegaciones.

La convocatoria superó las expectativas, con más de 16 mil personas interesadas, de las cuales solo una cuarta parte fue seleccionada.