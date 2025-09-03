La Fiscalía de Jalisco informó la captura de Jonathan Misael “N”, presunto violador serial que operaba en Jardines Alcalde y Colinas de la Normal, en Guadalajara. Se le relaciona con al menos cuatro agresiones, aunque podría estar implicado en más casos.

El sujeto, con antecedentes por robo y tentativa de violación, fue detenido por la Comandancia de Feminicidios en la colonia Santa Elena Alcalde, tras una orden judicial emitida el 26 de agosto.

Según las investigaciones, atacaba de madrugada a mujeres solas, sometiéndolas con violencia física y psicológica para agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.