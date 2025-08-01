“Lorena” continúa como huracán categoría uno al suroeste de Baja California Sur, informa el Servicio Meteorológico Nacional.
Detalla que el fenómeno se localiza a 255 kilómetros de Cabo San Lucas y provoca lluvias torrenciales en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.
Autoridades advierten que las precipitaciones pueden generar inundaciones, deslaves, encharcamientos y crecida de ríos y arroyos.
Se prevé que toque tierra este viernes como tormenta tropical cerca de Punta Abreojos, Baja California Sur.
El huracán “Lorena” ya causa estragos en San José del Cabo y Cabo San Lucas, donde vecinos reportan más de 24 horas de lluvias continuas que han provocado inundaciones generalizadas, autos varados y afectaciones en viviendas.
Ante las condiciones climáticas, algunas empresas suspendieron labores y el transporte público dejó de operar en varias zonas.
Pese al mal tiempo, no se registran compras de pánico.
“Lorena” se mantiene como huracán categoría uno, cerca de BCS
