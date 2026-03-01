Fue detenido en Guadalajara, Jalisco, Hugo Alberto “N” de 32 años el presunto homicida de la señora Martha “N” de 73 años de edad y de su nieto, Jesús Alberto “N” de 33 años, cuyos cuerpos fueron encontrados en una vivienda de los Mochis, Sinaloa.

A través de un operativo del área de inteligencia y Cibernética, las autoridades lograron ubicar a esta persona, en donde huyo al detectar que era buscado por los delitos de feminicidio, cuya victima en estado de indefensión y su nieto fueron privados de la vida.

Según las investigaciones las víctimas fueron encontradas muertas en una vivienda del Fraccionamiento Villa Cortez, de la ciudad de los Mochis, el 20 de octubre del 2025, por lo que se inició la investigación sobre el doble homicidio, lo que permitió identificar al presunto responsable.