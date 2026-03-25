La Dirección de Movilidad y Transporte de Zapopan informó que el jueves 26 de marzo se aplicarán cierres viales en varias avenidas del municipio por la Vía RecreActiva Nocturna, en un horario de 9:00 a 23:59 horas.
Las restricciones se realizarán de forma parcial conforme avance el contingente y abarcarán vialidades como Independencia, Hidalgo, Tesistán, Santa Margarita y Servidor Público.
La rodada, de 14 kilómetros, partirá del Parque de las Niñas y los Niños y llegará a Tequila Lab, en el marco del primer aniversario de esta actividad.
Autoridades invitan a la ciudadanía a prever rutas alternas y participar mediante registro previo.
Anuncian cierres viales en Zapopan por rodada nocturna del 26 de marzo
La Dirección de Movilidad y Transporte de Zapopan informó que el jueves 26 de marzo se aplicarán cierres viales en varias avenidas del municipio por la Vía RecreActiva Nocturna, en un horario de 9:00 a 23:59 horas.