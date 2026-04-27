Fue detenido por las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina en Nayarit, Audias Flores Silva, alias El Jardinero, mencionado como el sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, al frente del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por él.

Audias Flores Silva, de 45 años, es originario de Huetamo, Michoacán.

Según autoridades mexicanas, “El Jardinero” se mueve entre los estados de Jalisco y Nayarit, con el manejo de narcolaboratorios para la producción de metanfetaminas.

La captura fue informada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante redes sociales.