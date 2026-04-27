Deben ser escalonadas, separadas, pues de coincidir las elecciones al poder judicial y las constitucionales en el 2027, se cae en el riesgo de ventaja política, uso de influencias y debilitaría el sistema democrático del país, insiste el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien sentencia que la certeza debe ser un principio de la política mexicana y evitar caer en vicios y malas decisiones en procesos electorales.

“Se corre el grave riesgo de que se haga una vinculación partidista entre aquellos que aspiran a estar en el poder judicial y los propios partidos políticos, es decir, un candidato a juez o jueza, magistrada o magistrado, podría buscar un vínculo con un partido político para ir en conjunto”.

Actualmente hay una iniciativa en el Congreso de la Unión para modificar la fecha de la elección al poder judicial. (Por Gustavo Cárdenas)