Autoridades federales detuvieron en Nuevo León a José Antonio “N”, identificado como líder de una célula vinculada al Cártel del Noroeste.

La captura se derivó de investigaciones tras el aseguramiento de un buque en Tamaulipas, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La dependencia detalló que durante varios cateos en los municipios de San Pedro, Monterrey, y Allende, también se logró asegurar armas, droga, vehículos, equipo de cómputo, dinero en efectivo y siete tigres.

Al sujeto se le acusa de presuntos delitos relacionados con contrabando de combustible, y operaciones con recursos de procedencia ilícita.