La Cámara de Comercio de Guadalajara convocó a empresarios y comerciantes a participar en la campaña “Jalisco: La sede más mexicana”, una iniciativa que busca ambientar negocios y empresas para recibir a visitantes durante el Mundial de Futbol 2026.

El organismo señaló que el objetivo es proyectar la identidad, cultura y hospitalidad de Jalisco ante turistas nacionales e internacionales que llegarán a Guadalajara como una de las sedes del torneo.

La Cámara de Comercio entregará a las empresas participantes lineamientos gráficos, material impreso y herramientas digitales para decorar sus espacios.

La estrategia es impulsada junto con la Secretaría de Turismo de Jalisco y la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara.

Empresarios interesados podrán solicitar el material directamente a través de la Gerencia de Servicios del organismo empresarial.