El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó la detención en Sinaloa de Régulo Gilberto N, señalado como líder de una facción del Cártel de Sinaloa dedicada al tráfico de fentanilo.

El operativo fue realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Marina, quienes también capturaron a Karina Guadalupe N, presunta responsable de adquirir precursores químicos.

Durante las acciones se aseguró un laboratorio clandestino para producir metanfetaminas, además de armas, cargadores, vehículos y más de 500 litros de sustancias químicas.

Las autoridades señalaron que lo decomisado tendría un valor estimado de mil 250 millones de dólares en el mercado estadounidense y que los detenidos contaban con órdenes de arresto en ese país.