Un total de 750 mil personas en Jalisco tramitaron su Tarjeta Única, indica el gobernador Pablo Lemus Navarro, luego de que esta mañana anunciara que a partir del primero de abril, el transporte público costará 11 pesos, sin ningún tipo de condiciones.
“Las personas en Jalisco que han iniciado su trámite para la tarjeta única han llegado ya a 750 mil personas, por los beneficios que tiene y, vamos a sacar muchos más beneficios para esta tarjeta en lo futuro, pero no será obligatoria. La gente pagará la tarifa de once pesos en el transporte público, teniendo o no la tarjeta”.
Lemus Navarro insiste en que la tarifa de 11 pesos se mantendrá por lo que resta del sexenio, sin condicionarlo al trámite de la tarjeta única. Para los estudiantes el costo del servicio será de cinco. (Por Gricelda Torres Zambrano)
