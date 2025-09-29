Elementos federales detuvieron en Tlajomulco de Zúñiga a Gustavo “N” alias “Viejón”, identificado como jefe del grupo criminal “La Barredora”.

En el cateo a un domicilio del fraccionamiento Senderos de Monte Verde, fue asegurado junto con una mujer y un arsenal de armas, cartuchos, drogas y equipos electrónicos.

Autoridades lo vinculan con homicidios, extorsiones, robo de vehículos, tomas clandestinas y amenazas en Guanajuato, además de robos a bancos y agencias automotrices.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que esta captura forma parte de la estrategia para desarticular células delictivas en el Bajío.