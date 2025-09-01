El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, acudió a Tototlán para supervisar la atención a unas 100 familias afectadas por el desbordamiento del río Tajo tras una fuerte tromba.

El agua, que alcanzó más de un metro en las zonas bajas, dejó viviendas y vehículos bajo el agua.

Autoridades habilitaron refugios temporales en el DIF municipal y en un centro de catequesis, mientras Protección Civil mantiene labores de limpieza.

En Zapotlán del Rey se reportaron 12 casas con daños por inundación en la localidad de La Noria.

Hasta el momento no hay lesionados, aunque se advierte que los niveles de agua podrían continuar aumentando.