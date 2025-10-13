Elementos de la Policía Metropolitana, en coordinación con la Fiscalía General de la República, detuvieron en Tlaquepaque a un hombre acusado de participar en la emisión de facturas por operaciones simuladas.

La captura ocurrió en la colonia Niños Héroes, donde los agentes confirmaron, mediante Plataforma México, que el detenido tenía una orden de aprehensión vigente.

El sujeto, identificado como Héctor “N”, de 28 años, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con el proceso legal correspondiente.