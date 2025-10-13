Ante las afectaciones provocadas por las lluvias del pasado domingo en Puerto Vallarta, la diputada local del Partido Verde, Yussara Canales, exhortó al Gobierno de Jalisco a activar los recursos del Fondo Estatal de Desastres Naturales (Foeden) para atender a las familias damnificadas por las inundaciones.

“Para que el gobierno active de inmediato el Fondo Estatal de Desastres Naturales que es el Foeden, que es el instrumento que permite canalizar recursos y atender emergencias como la que hoy estamos viviendo en Puerto Vallarta. Puerto Vallarta está enfrentando una emergencia que supera la capacidad de respuesta municipal. Activar el Foeden no es una opción, es una obligación humanitaria para garantizar la seguridad, salud y dignidad de cientos de familias”.

De acuerdo con autoridades estatales, mil 260 viviendas resultaron con daños a causa de las inundaciones registradas en el municipio. (Por Marck Hernández)