Antonio “N”, de 43 años, fue detenido por policías metropolitanos en la colonia Altamira, de Tonalá, tras confirmarse que contaba con una orden de aprehensión vigente por delitos fiscales.

La Secretaría de Seguridad del Estado informó que, luego de recibir datos sobre su paradero, se desplegó un operativo que permitió ubicarlo y al verificar su identidad, se corroboró que es señalado por presuntamente expedir comprobantes fiscales por operaciones inexistentes.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República para ser presentado ante el juez que lo requería. (Por Edgar Flores Maciel)