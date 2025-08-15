Tres hombres y una mujer de nacionalidad colombiana fueron detenidos por autoridades estatales, acusados de cometer fraudes bajo el esquema conocido como “gota a gota”, el cual consiste en ofrecer préstamos rápidos a negocios y particulares que, en poco tiempo, acumulan intereses exorbitantes imposibles de pagar.

Los señalados, también acusados de amenazar de muerte a sus víctimas por incumplir los pagos, fueron capturados por la Fiscalía de Jalisco y este viernes trasladados al complejo penitenciario de Puente Grande, donde continuarán su proceso legal.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse alerta ante este tipo de estafas, que se caracterizan por ofrecer créditos aparentemente fáciles y accesibles, pero que terminan convirtiéndose en un engaño. (Por Edgar Flores Maciel)